١ MGF إلى CVE

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠٤٥٨٠٣٠٥٠ إسكيدو الرأس الأخضر

1 CVE = ٢١٨٫٣٢٦ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى إسكيدو الرأس الأخضر التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٤ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى إسكيدو الرأس الأخضر

mgf
MGF
cve
CVE
١ MGF٠٫٠٠٤٥٨٠٣ CVE
٥ MGF٠٫٠٢٢٩٠١٥ CVE
١٠ MGF٠٫٠٤٥٨٠٣ CVE
٢٥ MGF٠٫١١٤٥٠٨ CVE
٥٠ MGF٠٫٢٢٩٠١٥ CVE
١٠٠ MGF٠٫٤٥٨٠٣ CVE
٥٠٠ MGF٢٫٢٩٠١٥ CVE
١٬٠٠٠ MGF٤٫٥٨٠٣ CVE
٥٬٠٠٠ MGF٢٢٫٩٠١٥ CVE
١٠٬٠٠٠ MGF٤٥٫٨٠٣ CVE

حوِّل إسكيدو الرأس الأخضر إلى Malagasy Franc

cve
CVE
mgf
MGF
١ CVE٢١٨٫٣٢٦ MGF
٥ CVE١٬٠٩١٫٦٣ MGF
١٠ CVE٢٬١٨٣٫٢٦ MGF
٢٥ CVE٥٬٤٥٨٫١٥ MGF
٥٠ CVE١٠٬٩١٦٫٣ MGF
١٠٠ CVE٢١٬٨٣٢٫٦ MGF
٥٠٠ CVE١٠٩٬١٦٣ MGF
١٬٠٠٠ CVE٢١٨٬٣٢٦ MGF
٥٬٠٠٠ CVE١٬٠٩١٬٦٣٠ MGF
١٠٬٠٠٠ CVE٢٬١٨٣٬٢٦٠ MGF

مخطط MGF إلى CVE

1 MGF = ٠ CVE

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل إسكيدو الرأس الأخضر

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٢٣١٨٥٠٫٠٢٣٧٢٢
منخفض
٠٫٠٢٢١٤٨٠٫٠٢٢١٤٨
المتوسط
٠٫٠٢٢٨٩٦٠٫٠٢٣٠٨٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

cve

CVE - إسكيدو الرأس الأخضر

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة إسكيدو الرأس الأخضر هو سعر الصرف للزوج CVE إلى USD. رمز العملة لـ Cape Verdean Escudos هو CVE. رمز العملة هو $.

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