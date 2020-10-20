١ MGF إلى BEF

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠٠١٦٧٣٣٤٩٥ Belgian Franc

1 BEF = ٥٩٧٫٦٠٤ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

BEF استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى Belgian Franc التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Belgian Franc

mgf
MGF
bef
BEF
١ MGF٠٫٠٠١٦٧٣٣٥ BEF
٥ MGF٠٫٠٠٨٣٦٦٧٥ BEF
١٠ MGF٠٫٠١٦٧٣٣٥ BEF
٢٥ MGF٠٫٠٤١٨٣٣٧ BEF
٥٠ MGF٠٫٠٨٣٦٦٧٥ BEF
١٠٠ MGF٠٫١٦٧٣٣٥ BEF
٥٠٠ MGF٠٫٨٣٦٦٧٥ BEF
١٬٠٠٠ MGF١٫٦٧٣٣٥ BEF
٥٬٠٠٠ MGF٨٫٣٦٦٧٥ BEF
١٠٬٠٠٠ MGF١٦٫٧٣٣٥ BEF

حوِّل Belgian Franc إلى Malagasy Franc

bef
BEF
mgf
MGF
١ BEF٥٩٧٫٦٠٤ MGF
٥ BEF٢٬٩٨٨٫٠٢ MGF
١٠ BEF٥٬٩٧٦٫٠٤ MGF
٢٥ BEF١٤٬٩٤٠٫١ MGF
٥٠ BEF٢٩٬٨٨٠٫٢ MGF
١٠٠ BEF٥٩٬٧٦٠٫٤ MGF
٥٠٠ BEF٢٩٨٬٨٠٢ MGF
١٬٠٠٠ BEF٥٩٧٬٦٠٤ MGF
٥٬٠٠٠ BEF٢٬٩٨٨٬٠٢٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BEF٥٬٩٧٦٬٠٤٠ MGF

مخطط MGF إلى BEF

1 MGF = ٠ BEF

عرض الرسم البياني كاملًا

إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Belgian Franc

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٢١٠٢٦٠٫٠٠٠٢١٥١٣
منخفض
٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥٠٫٠٠٠٢٠٠٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٠٢٠٧٦٤٠٫٠٠٠٢٠٩٣٣
التقلب
٠٫٧١٪؜٠٫٥٨٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bef

BEF - Belgian Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Belgian Franc هو سعر الصرف للزوج BEF إلى USD. رمز العملة لـ Belgian Francs هو BEF.

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