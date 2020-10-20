١ MGF إلى BCH

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

‏٠٫٠٠٠٠٠٠١٣١٣٥٣٩٤٢ Bitcoin Cash

1 BCH = ٧٬٦١٣٬٠٢٠ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
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Malagasy Franc إلى Bitcoin Cash التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢٢ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى Bitcoin Cash

mgf
MGF
bch
BCH
١ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠١٣١٣٥٤ BCH
٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٠٦٥٦٧٧ BCH
١٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠١٣١٣٥٤ BCH
٢٥ MGF٠٫٠٠٠٠٠٣٢٨٣٨٥ BCH
٥٠ MGF٠٫٠٠٠٠٠٦٥٦٧٧ BCH
١٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠١٣١٣٥٤ BCH
٥٠٠ MGF٠٫٠٠٠٠٦٥٦٧٧ BCH
١٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠١٣١٣٥٤ BCH
٥٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠٠٦٥٦٧٧ BCH
١٠٬٠٠٠ MGF٠٫٠٠١٣١٣٥٤ BCH

حوِّل Bitcoin Cash إلى Malagasy Franc

bch
BCH
mgf
MGF
١ BCH٧٬٦١٣٬٠٢٠ MGF
٥ BCH٣٨٬٠٦٥٬١٠٠ MGF
١٠ BCH٧٦٬١٣٠٬٢٠٠ MGF
٢٥ BCH١٩٠٬٣٢٥٬٠٠٠ MGF
٥٠ BCH٣٨٠٬٦٥١٬٠٠٠ MGF
١٠٠ BCH٧٦١٬٣٠٢٬٠٠٠ MGF
٥٠٠ BCH٣٬٨٠٦٬٥١٠٬٠٠٠ MGF
١٬٠٠٠ BCH٧٬٦١٣٬٠٢٠٬٠٠٠ MGF
٥٬٠٠٠ BCH٣٨٬٠٦٥٬١٠٠٬٠٠٠ MGF
١٠٬٠٠٠ BCH٧٦٬١٣٠٬٢٠٠٬٠٠٠ MGF

مخطط MGF إلى BCH

1 MGF = ٠ BCH

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل Bitcoin Cash

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٠٠٠٠٦١٣٨٠٠٫٠٠٠٠٠٠٦١٣٨٠
منخفض
٠٫٠٠٠٠٠٠٤٥٠٧٠٠٫٠٠٠٠٠٠٣٣٠٠٠
المتوسط
٠٫٠٠٠٠٠٠٥٣٧٥٠٠٫٠٠٠٠٠٠٤٨٦٨٠
التقلب
٣٫٠٨٪؜٣٫٨٦٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

bch

BCH - Bitcoin Cash

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Bitcoin Cash هو سعر الصرف للزوج BCH إلى USD. رمز العملة لـ Bitcoin Cash هو BCH.

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