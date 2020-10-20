١ MGF إلى AMD

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ Malagasy Franc =

٠٫٠١٧٤٣٠٦٢٨ الدرام الأرميني

1 AMD = ٥٧٫٣٧٠٣ MGF

MGF استُبدِلَت بـ MGA

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
Malagasy Franc إلى الدرام الأرميني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ١٥:٢١ UTC

حوِّل Malagasy Franc إلى الدرام الأرميني

mgf
MGF
amd
AMD
١ MGF٠٫٠١٧٤٣٠٦ AMD
٥ MGF٠٫٠٨٧١٥٣١ AMD
١٠ MGF٠٫١٧٤٣٠٦ AMD
٢٥ MGF٠٫٤٣٥٧٦٦ AMD
٥٠ MGF٠٫٨٧١٥٣١ AMD
١٠٠ MGF١٫٧٤٣٠٦ AMD
٥٠٠ MGF٨٫٧١٥٣١ AMD
١٬٠٠٠ MGF١٧٫٤٣٠٦ AMD
٥٬٠٠٠ MGF٨٧٫١٥٣١ AMD
١٠٬٠٠٠ MGF١٧٤٫٣٠٦ AMD

حوِّل الدرام الأرميني إلى Malagasy Franc

amd
AMD
mgf
MGF
١ AMD٥٧٫٣٧٠٣ MGF
٥ AMD٢٨٦٫٨٥١ MGF
١٠ AMD٥٧٣٫٧٠٣ MGF
٢٥ AMD١٬٤٣٤٫٢٦ MGF
٥٠ AMD٢٬٨٦٨٫٥١ MGF
١٠٠ AMD٥٬٧٣٧٫٠٣ MGF
٥٠٠ AMD٢٨٬٦٨٥٫١ MGF
١٬٠٠٠ AMD٥٧٬٣٧٠٫٣ MGF
٥٬٠٠٠ AMD٢٨٦٬٨٥١ MGF
١٠٬٠٠٠ AMD٥٧٣٬٧٠٣ MGF

مخطط MGF إلى AMD

1 MGF = ٠ AMD

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إحصاءات 1 Malagasy Franc مقابل الدرام الأرميني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٨٦٨٥٠٠٫٠٩٠٦١١
منخفض
٠٫٠٨٤١٥٣٠٫٠٨٤١٥٣
المتوسط
٠٫٠٨٦٢٨٩٠٫٠٨٧٢٧٣
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٧٪؜

معلومات العملات

mgf

MGF - Malagasy Franc

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Malagasy Franc هو سعر الصرف للزوج MGF إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Francs هو MGF.

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

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