١ LAK إلى PHP

محوّل العملات مِن XE

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1

‏١ الكيب اللاوسي =

٠٫٠٠٢٦٤٥٢٦٦٥ البيزو الفلبيني

1 PHP = ٣٧٨٫٠٣٤ LAK

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الكيب اللاوسي إلى البيزو الفلبيني التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٦:٣٢ UTC

حوِّل الكيب اللاوسي إلى البيزو الفلبيني

lak
LAK
php
PHP
١ LAK٠٫٠٠٢٦٤٥٢٧ PHP
٥ LAK٠٫٠١٣٢٢٦٣ PHP
١٠ LAK٠٫٠٢٦٤٥٢٧ PHP
٢٥ LAK٠٫٠٦٦١٣١٧ PHP
٥٠ LAK٠٫١٣٢٢٦٣ PHP
١٠٠ LAK٠٫٢٦٤٥٢٧ PHP
٥٠٠ LAK١٫٣٢٢٦٣ PHP
١٬٠٠٠ LAK٢٫٦٤٥٢٧ PHP
٥٬٠٠٠ LAK١٣٫٢٢٦٣ PHP
١٠٬٠٠٠ LAK٢٦٫٤٥٢٧ PHP

حوِّل البيزو الفلبيني إلى الكيب اللاوسي

php
PHP
lak
LAK
١ PHP٣٧٨٫٠٣٤ LAK
٥ PHP١٬٨٩٠٫١٧ LAK
١٠ PHP٣٬٧٨٠٫٣٤ LAK
٢٥ PHP٩٬٤٥٠٫٨٤ LAK
٥٠ PHP١٨٬٩٠١٫٧ LAK
١٠٠ PHP٣٧٬٨٠٣٫٤ LAK
٥٠٠ PHP١٨٩٬٠١٧ LAK
١٬٠٠٠ PHP٣٧٨٬٠٣٤ LAK
٥٬٠٠٠ PHP١٬٨٩٠٬١٧٠ LAK
١٠٬٠٠٠ PHP٣٬٧٨٠٬٣٤٠ LAK

مخطط LAK إلى PHP

1 LAK = ٠ PHP

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إحصاءات 1 الكيب اللاوسي مقابل البيزو الفلبيني

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٧٤١٢٠٫٠٠٢٧٤٣٩
منخفض
٠٫٠٠٢٦٤٠٧٠٫٠٠٢٦٤٠٧
المتوسط
٠٫٠٠٢٦٨٩٨٠٫٠٠٢٦٩٢٢
التقلب
٠٫٥٢٪؜٠٫٥٤٪؜

معلومات العملات

lak

LAK - الكيب اللاوسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكيب اللاوسي هو سعر الصرف للزوج LAK إلى USD. رمز العملة لـ Lao Kips هو LAK. رمز العملة هو ₭.

More الكيب اللاوسي info
php

PHP - البيزو الفلبيني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البيزو الفلبيني هو سعر الصرف للزوج PHP إلى USD. رمز العملة لـ Philippine Pesos هو PHP. رمز العملة هو ₱.

More البيزو الفلبيني info

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