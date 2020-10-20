١ AMD إلى VAL

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٤٫٦٢٢٠٨٠٧ Vatican City Lira

1 VAL = ٠٫٢١٦٣٥٣ AMD

VAL استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Vatican City Lira التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:٢٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Vatican City Lira

amd
AMD
val
VAL
١ AMD٤٫٦٢٢٠٨ VAL
٥ AMD٢٣٫١١٠٤ VAL
١٠ AMD٤٦٫٢٢٠٨ VAL
٢٥ AMD١١٥٫٥٥٢ VAL
٥٠ AMD٢٣١٫١٠٤ VAL
١٠٠ AMD٤٦٢٫٢٠٨ VAL
٥٠٠ AMD٢٬٣١١٫٠٤ VAL
١٬٠٠٠ AMD٤٬٦٢٢٫٠٨ VAL
٥٬٠٠٠ AMD٢٣٬١١٠٫٤ VAL
١٠٬٠٠٠ AMD٤٦٬٢٢٠٫٨ VAL

حوِّل Vatican City Lira إلى الدرام الأرميني

val
VAL
amd
AMD
١ VAL٠٫٢١٦٣٥٣ AMD
٥ VAL١٫٠٨١٧٦ AMD
١٠ VAL٢٫١٦٣٥٣ AMD
٢٥ VAL٥٫٤٠٨٨٢ AMD
٥٠ VAL١٠٫٨١٧٦ AMD
١٠٠ VAL٢١٫٦٣٥٣ AMD
٥٠٠ VAL١٠٨٫١٧٦ AMD
١٬٠٠٠ VAL٢١٦٫٣٥٣ AMD
٥٬٠٠٠ VAL١٬٠٨١٫٧٦ AMD
١٠٬٠٠٠ VAL٢٬١٦٣٫٥٣ AMD

مخطط AMD إلى VAL

1 AMD = ٠ VAL

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Vatican City Lira

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٧٦٠٠٫٠٠٢٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٠٦٣٠٫٠٠٢٣٩٨٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
val

VAL - Vatican City Lira

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Vatican City Lira هو سعر الصرف للزوج VAL إلى USD. رمز العملة لـ Vatican City Lire هو VAL.

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