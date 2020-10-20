١ AMD إلى SIT

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٥٧١٩٨٤١١ Slovenian Tolar

1 SIT = ١٫٧٤٨٣٠ AMD

SIT استُبدِلَت بـ EUR

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Slovenian Tolar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Slovenian Tolar

amd
AMD
sit
SIT
١ AMD٠٫٥٧١٩٨٤ SIT
٥ AMD٢٫٨٥٩٩٢ SIT
١٠ AMD٥٫٧١٩٨٤ SIT
٢٥ AMD١٤٫٢٩٩٦ SIT
٥٠ AMD٢٨٫٥٩٩٢ SIT
١٠٠ AMD٥٧٫١٩٨٤ SIT
٥٠٠ AMD٢٨٥٫٩٩٢ SIT
١٬٠٠٠ AMD٥٧١٫٩٨٤ SIT
٥٬٠٠٠ AMD٢٬٨٥٩٫٩٢ SIT
١٠٬٠٠٠ AMD٥٬٧١٩٫٨٤ SIT

حوِّل Slovenian Tolar إلى الدرام الأرميني

sit
SIT
amd
AMD
١ SIT١٫٧٤٨٣ AMD
٥ SIT٨٫٧٤١٥ AMD
١٠ SIT١٧٫٤٨٣ AMD
٢٥ SIT٤٣٫٧٠٧٥ AMD
٥٠ SIT٨٧٫٤١٥ AMD
١٠٠ SIT١٧٤٫٨٣ AMD
٥٠٠ SIT٨٧٤٫١٥ AMD
١٬٠٠٠ SIT١٬٧٤٨٫٣ AMD
٥٬٠٠٠ SIT٨٬٧٤١٫٥ AMD
١٠٬٠٠٠ SIT١٧٬٤٨٣ AMD

مخطط AMD إلى SIT

1 AMD = ٠ SIT

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Slovenian Tolar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٢٥٢٠٫٠٠٢٤٢٨٧
منخفض
٠٫٠٠٢٣٧٦٠٠٫٠٠٢٣٦٨٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٤٠٦٣٠٫٠٠٢٣٩٨٦
التقلب
٠٫٤٨٪؜٠٫٤٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
sit

SIT - Slovenian Tolar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Slovenian Tolar هو سعر الصرف للزوج SIT إلى USD. رمز العملة لـ Slovenian Tolars هو SIT.

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