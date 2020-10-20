١ AMD إلى SDD

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

١٥٤٫٧٨٣٨٥ Sudanese Dinar

1 SDD = ٠٫٠٠٦٤٦٠٦٢ AMD

SDD استُبدِلَت بـ SDG

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Sudanese Dinar التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٦ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Sudanese Dinar

amd
AMD
sdd
SDD
١ AMD١٥٤٫٧٨٤ SDD
٥ AMD٧٧٣٫٩١٩ SDD
١٠ AMD١٬٥٤٧٫٨٤ SDD
٢٥ AMD٣٬٨٦٩٫٦ SDD
٥٠ AMD٧٬٧٣٩٫١٩ SDD
١٠٠ AMD١٥٬٤٧٨٫٤ SDD
٥٠٠ AMD٧٧٬٣٩١٫٩ SDD
١٬٠٠٠ AMD١٥٤٬٧٨٤ SDD
٥٬٠٠٠ AMD٧٧٣٬٩١٩ SDD
١٠٬٠٠٠ AMD١٬٥٤٧٬٨٤٠ SDD

حوِّل Sudanese Dinar إلى الدرام الأرميني

sdd
SDD
amd
AMD
١ SDD٠٫٠٠٦٤٦٠٦٢ AMD
٥ SDD٠٫٠٣٢٣٠٣١ AMD
١٠ SDD٠٫٠٦٤٦٠٦٢ AMD
٢٥ SDD٠٫١٦١٥١٦ AMD
٥٠ SDD٠٫٣٢٣٠٣١ AMD
١٠٠ SDD٠٫٦٤٦٠٦٢ AMD
٥٠٠ SDD٣٫٢٣٠٣١ AMD
١٬٠٠٠ SDD٦٫٤٦٠٦٢ AMD
٥٬٠٠٠ SDD٣٢٫٣٠٣١ AMD
١٠٬٠٠٠ SDD٦٤٫٦٠٦٢ AMD

مخطط AMD إلى SDD

1 AMD = ٠ SDD

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Sudanese Dinar

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
١٫٥٦٠٤١٫٥٦٧٠
منخفض
١٫٥٠٦١١٫٤٧٧٩
المتوسط
١٫٥٣٨٣١٫٥٣٤١
التقلب
١٫١٠٪؜١٫٠٥٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
sdd

SDD - Sudanese Dinar

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Sudanese Dinar هو سعر الصرف للزوج SDD إلى USD. رمز العملة لـ Sudanese Dinars هو SDD.

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