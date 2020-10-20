١ AMD إلى MZM

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

١٦٤٫٥٠٤٤٩ Mozambican Metical

1 MZM = ٠٫٠٠٦٠٧٨٨٦ AMD

MZM استُبدِلَت بـ MZN

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Mozambican Metical التحويل آخر تحديث: ٤ يوليو ٢٠٢٤، ٠٠:١٥ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Mozambican Metical

amd
AMD
mzm
MZM
١ AMD١٦٤٫٥٠٤ MZM
٥ AMD٨٢٢٫٥٢٢ MZM
١٠ AMD١٬٦٤٥٫٠٤ MZM
٢٥ AMD٤٬١١٢٫٦١ MZM
٥٠ AMD٨٬٢٢٥٫٢٢ MZM
١٠٠ AMD١٦٬٤٥٠٫٤ MZM
٥٠٠ AMD٨٢٬٢٥٢٫٢ MZM
١٬٠٠٠ AMD١٦٤٬٥٠٤ MZM
٥٬٠٠٠ AMD٨٢٢٬٥٢٢ MZM
١٠٬٠٠٠ AMD١٬٦٤٥٬٠٤٠ MZM

حوِّل Mozambican Metical إلى الدرام الأرميني

mzm
MZM
amd
AMD
١ MZM٠٫٠٠٦٠٧٨٨٦ AMD
٥ MZM٠٫٠٣٠٣٩٤٣ AMD
١٠ MZM٠٫٠٦٠٧٨٨٦ AMD
٢٥ MZM٠٫١٥١٩٧٢ AMD
٥٠ MZM٠٫٣٠٣٩٤٣ AMD
١٠٠ MZM٠٫٦٠٧٨٨٦ AMD
٥٠٠ MZM٣٫٠٣٩٤٣ AMD
١٬٠٠٠ MZM٦٫٠٧٨٨٦ AMD
٥٬٠٠٠ MZM٣٠٫٣٩٤٣ AMD
١٠٬٠٠٠ MZM٦٠٫٧٨٨٦ AMD

مخطط AMD إلى MZM

1 AMD = ٠ MZM

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Mozambican Metical

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫١٦٥٥٦٠٫١٦٦٠٥
منخفض
٠٫١٦٣٨٩٠٫١٦١٢٦
المتوسط
٠٫١٦٤٨٤٠٫١٦٤٦٥
التقلب
٠٫٣١٪؜٠٫٣٧٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
mzm

MZM - Mozambican Metical

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Mozambican Metical هو سعر الصرف للزوج MZM إلى USD. رمز العملة لـ Mozambican Meticais هو MZM.

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