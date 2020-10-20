١ AMD إلى IEP

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠٠١٨٦٥٣٨٢٤ Irish Pound

1 IEP = ٥٣٦٫٠٨٣ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Irish Pound التحويل آخر تحديث: ١٢ أغسطس ٢٠٢٤، ٠٩:١٣ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Irish Pound

amd
AMD
iep
IEP
١ AMD٠٫٠٠١٨٦٥٣٨ IEP
٥ AMD٠٫٠٠٩٣٢٦٩١ IEP
١٠ AMD٠٫٠١٨٦٥٣٨ IEP
٢٥ AMD٠٫٠٤٦٦٣٤٦ IEP
٥٠ AMD٠٫٠٩٣٢٦٩١ IEP
١٠٠ AMD٠٫١٨٦٥٣٨ IEP
٥٠٠ AMD٠٫٩٣٢٦٩١ IEP
١٬٠٠٠ AMD١٫٨٦٥٣٨ IEP
٥٬٠٠٠ AMD٩٫٣٢٦٩١ IEP
١٠٬٠٠٠ AMD١٨٫٦٥٣٨ IEP

حوِّل Irish Pound إلى الدرام الأرميني

iep
IEP
amd
AMD
١ IEP٥٣٦٫٠٨٣ AMD
٥ IEP٢٬٦٨٠٫٤٢ AMD
١٠ IEP٥٬٣٦٠٫٨٣ AMD
٢٥ IEP١٣٬٤٠٢٫١ AMD
٥٠ IEP٢٦٬٨٠٤٫٢ AMD
١٠٠ IEP٥٣٬٦٠٨٫٣ AMD
٥٠٠ IEP٢٦٨٬٠٤٢ AMD
١٬٠٠٠ IEP٥٣٦٬٠٨٣ AMD
٥٬٠٠٠ IEP٢٬٦٨٠٬٤٢٠ AMD
١٠٬٠٠٠ IEP٥٬٣٦٠٬٨٣٠ AMD

مخطط AMD إلى IEP

1 AMD = ٠ IEP

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Irish Pound

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٣٧٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٢٣٥٤٥٠٫٠٠٢٣٥٤٥
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٧٥٢٠٫٠٠٢٣٩٠٠
التقلب
٠٫٣٨٪؜٠٫٤٣٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
iep

IEP - Irish Pound

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Irish Pound هو سعر الصرف للزوج IEP إلى USD. رمز العملة لـ Irish Pounds هو IEP.

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