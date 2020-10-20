١ AMD إلى FIM

محوّل العملات مِن XE

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1 ֏

‏١٫٠٠ الدرام الأرميني =

٠٫٠١٣٨٣٢٩٣٦ Finnish Markka

1 FIM = ٧٢٫٢٩١٢ AMD

نحن نستخدم متوسط سعر الصرف في حسابات محوِّل العملات الخاص بنا. وهذا للعلم فقط، ولن تُعامل وفقًا لهذا السعر عند إرسال الأموال،
الدرام الأرميني إلى Finnish Markka التحويل آخر تحديث: ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٢٠ UTC

حوِّل الدرام الأرميني إلى Finnish Markka

amd
AMD
fim
FIM
١ AMD٠٫٠١٣٨٣٢٩ FIM
٥ AMD٠٫٠٦٩١٦٤٧ FIM
١٠ AMD٠٫١٣٨٣٢٩ FIM
٢٥ AMD٠٫٣٤٥٨٢٣ FIM
٥٠ AMD٠٫٦٩١٦٤٧ FIM
١٠٠ AMD١٫٣٨٣٢٩ FIM
٥٠٠ AMD٦٫٩١٦٤٧ FIM
١٬٠٠٠ AMD١٣٫٨٣٢٩ FIM
٥٬٠٠٠ AMD٦٩٫١٦٤٧ FIM
١٠٬٠٠٠ AMD١٣٨٫٣٢٩ FIM

حوِّل Finnish Markka إلى الدرام الأرميني

fim
FIM
amd
AMD
١ FIM٧٢٫٢٩١٢ AMD
٥ FIM٣٦١٫٤٥٦ AMD
١٠ FIM٧٢٢٫٩١٢ AMD
٢٥ FIM١٬٨٠٧٫٢٨ AMD
٥٠ FIM٣٬٦١٤٫٥٦ AMD
١٠٠ FIM٧٬٢٢٩٫١٢ AMD
٥٠٠ FIM٣٦٬١٤٥٫٦ AMD
١٬٠٠٠ FIM٧٢٬٢٩١٫٢ AMD
٥٬٠٠٠ FIM٣٦١٬٤٥٦ AMD
١٠٬٠٠٠ FIM٧٢٢٬٩١٢ AMD

مخطط AMD إلى FIM

1 AMD = ٠ FIM

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إحصاءات 1 الدرام الأرميني مقابل Finnish Markka

آخر 30 يومًاآخر 90 يومًا
أعلى قيمة
٠٫٠٠٢٤٠٣٧٠٫٠٠٢٤٢٥٢
منخفض
٠٫٠٠٢٣١١٦٠٫٠٠٢٣١١٦
المتوسط
٠٫٠٠٢٣٥٣٤٠٫٠٠٢٣٧٩٧
التقلب
٠٫٤٣٪؜٠٫٤٢٪؜

معلومات العملات

amd

AMD - الدرام الأرميني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.

More الدرام الأرميني info
fim

FIM - Finnish Markka

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Finnish Markka هو سعر الصرف للزوج FIM إلى USD. رمز العملة لـ Finnish Markkaa هو FIM.

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