رسومات عملات إكس إي البيانية: TTD إلى PLN
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط TTD إلى PLN
الدولار التريندادي إلى الزلوتي البولندي
1 TTD = ٠ PLN
٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٢:٥١ UTC - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٢:٥١ UTC
TTD/PLN إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
TTD - الدولار التريندادي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار التريندادي هو سعر الصرف للزوج TTD إلى USD. رمز العملة لـ Trinidadian Dollars هو TTD. رمز العملة هو TT$.More الدولار التريندادي info
PLN - الزلوتي البولندي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الزلوتي البولندي هو سعر الصرف للزوج PLN إلى USD. رمز العملة لـ Polish Zlotych هو PLN. رمز العملة هو zł.More الزلوتي البولندي info
