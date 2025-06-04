رسومات عملات إكس إي البيانية: SYP إلى HRK

مخطط SYP إلى HRK

الجنيه السوري إلى الكونا الكرواتية

1 SYP = ٠ HRK

٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٠:٤٦ UTC - ٥ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٠:٤٦ UTC
SYP/HRK إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

syp

SYP - الجنيه السوري

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الجنيه السوري هو سعر الصرف للزوج SYP إلى USD. رمز العملة لـ Syrian Pounds هو SYP. رمز العملة هو £.

hrk

HRK - الكونا الكرواتية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكونا الكرواتية هو سعر الصرف للزوج HRK إلى USD. رمز العملة لـ Croatian Kunas هو HRK. رمز العملة هو kn.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٥٨٠
GBP / EUR١٫١٥٣٣٢
USD / JPY١٤٨٫٢٨٣
GBP / USD١٫٣٤٤٥٥
USD / CHF٠٫٨٠٥١٦٩
USD / CAD١٫٣٨١٣٦
EUR / JPY١٧٢٫٨٦٩
AUD / USD٠٫٦٥٢٣٩١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

