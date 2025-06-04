رسومات عملات إكس إي البيانية: SVC إلى JPY
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط SVC إلى JPY
الكولون السلفادوري إلى الين الياباني
1 SVC = ٠ JPY
٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٦:٠٧ UTC - ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٦:٠٧ UTC
SVC/JPY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
SVC - الكولون السلفادوري
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الكولون السلفادوري هو سعر الصرف للزوج SVC إلى USD. رمز العملة لـ Salvadoran Colones هو SVC. رمز العملة هو $.More الكولون السلفادوري info
JPY - الين الياباني
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الين الياباني هو سعر الصرف للزوج JPY إلى USD. رمز العملة لـ الين الياباني هو JPY. رمز العملة هو ¥.More الين الياباني info
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.