رسومات عملات إكس إي البيانية: SHP إلى KYD

نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مخطط SHP إلى KYD

جنيه سانت هيليني إلى الدولار الكايماني

1 SHP = ٠ KYD

٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٨:٢٦ UTC - ٤ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٨:٢٦ UTC
SHP/KYD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

معلومات العملات

shp

SHP - جنيه سانت هيليني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة جنيه سانت هيليني هو سعر الصرف للزوج SHP إلى USD. رمز العملة لـ Saint Helenian Pounds هو SHP. رمز العملة هو £.

kyd

KYD - الدولار الكايماني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الكايماني هو سعر الصرف للزوج KYD إلى USD. رمز العملة لـ Caymanian Dollars هو KYD. رمز العملة هو $.

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٦٥١٠
GBP / EUR١٫١٥٣٦٩
USD / JPY١٤٨٫٣٧٧
GBP / USD١٫٣٤٤١٧
USD / CHF٠٫٨٠٥١٥٢
USD / CAD١٫٣٨١٣١
EUR / JPY١٧٢٫٨٧٤
AUD / USD٠٫٦٥٢٤٣٤

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

