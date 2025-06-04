رسومات عملات إكس إي البيانية: RON إلى BSD

مخطط RON إلى BSD
الليو الجديد الروماني إلى الدولار الباهامي
1 RON = ٠ BSD
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٠:٠٢ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٠:٠٢ UTC
RON/BSD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الليو الجديد الروماني إلى الدولار الباهامي
1 RON = ٠ BSD
٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٠:٠٢ UTC - ٧ يوليو ٢٠٢٥، ١٠:٠٢ UTC
RON/BSD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليو الجديد الروماني هو سعر الصرف للزوج RON إلى USD. رمز العملة لـ Romanian Lei هو RON. رمز العملة هو lei.More الليو الجديد الروماني info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الباهامي هو سعر الصرف للزوج BSD إلى USD. رمز العملة لـ Bahamian Dollars هو BSD. رمز العملة هو $.More الدولار الباهامي info
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