رسومات عملات إكس إي البيانية: PEN إلى XCD

مخطط PEN إلى XCD
سول البوريفي إلى دولار شرق الكاريبي
1 PEN = ٠ XCD
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢٠ UTC
PEN/XCD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
سول البوريفي إلى دولار شرق الكاريبي
1 PEN = ٠ XCD
٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢٠ UTC - ٢٠ أكتوبر ٢٠٢٤، ٠٨:٢٠ UTC
PEN/XCD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة سول البوريفي هو سعر الصرف للزوج PEN إلى USD. رمز العملة لـ Peruvian Soles هو PEN. رمز العملة هو S/..More سول البوريفي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة دولار شرق الكاريبي هو سعر الصرف للزوج XCD إلى USD. رمز العملة لـ East Caribbean Dollars هو XCD. رمز العملة هو $.More دولار شرق الكاريبي info
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