رسومات عملات إكس إي البيانية: MGA إلى AMD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط MGA إلى AMD
الأرياري المدغشقري إلى الدرام الأرميني
1 MGA = ٠ AMD
٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٨:٠١ UTC - ٣ سبتمبر ٢٠٢٥، ٠٨:٠١ UTC
MGA/AMD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
MGA - الأرياري المدغشقري
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الأرياري المدغشقري هو سعر الصرف للزوج MGA إلى USD. رمز العملة لـ Malagasy Ariary هو MGA. رمز العملة هو Ar.More الأرياري المدغشقري info
AMD - الدرام الأرميني
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرام الأرميني هو سعر الصرف للزوج AMD إلى USD. رمز العملة لـ Armenian Drams هو AMD. رمز العملة هو ֏.More الدرام الأرميني info
واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم
إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
رسومات عملات إكس إي البيانية
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.