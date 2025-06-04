رسومات عملات إكس إي البيانية: MAD إلى USD
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط MAD إلى USD
الدرهم المغربي إلى الدولار الأمريكي
1 MAD = ٠ USD
٢ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٨:٢٣ UTC - ٢ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٨:٢٣ UTC
MAD/USD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة
معلومات العملات
MAD - الدرهم المغربي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدرهم المغربي هو سعر الصرف للزوج MAD إلى USD. رمز العملة لـ Moroccan Dirhams هو MAD. رمز العملة هو MAD.More الدرهم المغربي info
USD - الدولار الأمريكي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار الأمريكي هو سعر الصرف للزوج USD إلى USD. رمز العملة لـ عملات الدولار الأمريكية هو USD. رمز العملة هو $.More الدولار الأمريكي info
