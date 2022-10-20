رسومات عملات إكس إي البيانية: LYD إلى JOD

مخطط LYD إلى JOD
الدينار الليبي إلى الدينار الأردني
1 LYD = ٠ JOD
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٤٩ UTC - ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٤٩ UTC
LYD/JOD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
الدينار الليبي إلى الدينار الأردني
1 LYD = ٠ JOD
٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٤٩ UTC - ٢٩ أغسطس ٢٠٢٤، ٢٣:٤٩ UTC
LYD/JOD إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الليبي هو سعر الصرف للزوج LYD إلى USD. رمز العملة لـ Libyan Dinars هو LYD. رمز العملة هو LD.More الدينار الليبي info
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار الأردني هو سعر الصرف للزوج JOD إلى USD. رمز العملة لـ Jordanian Dinars هو JOD. رمز العملة هو JD.More الدينار الأردني info
مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالممعرفة المزيد
أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.
أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.
هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.
, ratings
, ratings
, ratings