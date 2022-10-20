رسومات عملات إكس إي البيانية: LUF إلى TRY

مخطط LUF إلى TRY
Luxembourg Franc إلى الليرة التركية
1 LUF = ٠ TRY
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٠ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٠ UTC
LUF/TRY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
Luxembourg Franc إلى الليرة التركية
1 LUF = ٠ TRY
٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٠ UTC - ٩ مارس ٢٠٢٥، ٢١:٢٠ UTC
LUF/TRY إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة Luxembourg Franc هو سعر الصرف للزوج LUF إلى USD. رمز العملة لـ Luxembourg Francs هو LUF.
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الليرة التركية هو سعر الصرف للزوج TRY إلى USD. رمز العملة لـ Turkish Lire هو TRY. رمز العملة هو ₺.More الليرة التركية info
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