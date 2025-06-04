رسومات عملات إكس إي البيانية: IDR إلى IRR

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

تحويلإرسالالرسومات البيانيةالتنبيهات
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
مشاهدة عرض التحويل

مخطط IDR إلى IRR

الروبية الأندونيسية إلى الريال الإيراني

1 IDR = ٠ IRR

١ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٣٤ UTC - ١ سبتمبر ٢٠٢٥، ١٠:٣٤ UTC
IDR/IRR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

idr

IDR - الروبية الأندونيسية

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الروبية الأندونيسية هو سعر الصرف للزوج IDR إلى USD. رمز العملة لـ Indonesian Rupiahs هو IDR. رمز العملة هو Rp.

More الروبية الأندونيسية info
irr

IRR - الريال الإيراني

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الريال الإيراني هو سعر الصرف للزوج IRR إلى USD. رمز العملة لـ Iranian Rials هو IRR. رمز العملة هو ﷼.

More الريال الإيراني info

آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫١٧٢٤٧
GBP / EUR١٫١٥٤٠٩
USD / JPY١٤٧٫٠٧٦
GBP / USD١٫٣٥٣١٣
USD / CHF٠٫٧٩٩٢٣٣
USD / CAD١٫٣٧٣٥٢
EUR / JPY١٧٢٫٤٤٢
AUD / USD٠٫٦٥٥٧٧٤

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

واجهة البرامج API لبيانات العملة من XE

مصدر أسعار الفئة التجارية لأكثر من 300 شركة في جميع أنحاء العالم

معرفة المزيد

أدوات العملات الأكثر شعبية في العالم

إكس إي (Xe) لتحويلات الأموال الدولية

أرسل المال عبر الإنترنت بسرعة وسهولة وأمان. تتبع مباشر وإخطارات + خيارات مرنة للتسليم والدفع.

إرسال الأموال

رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

عرض الرسوم البيانية

تنبيهات الأسعار من إكس إي (Xe)

هل تريد أن يصلك تنبيه عند وصول إحدى العملات إلى سعر معيّن؟ ستصلك تنبيهات أسعار إكس إي فور الوصول إلى السعر الذي تريده لزوج العملات التي تهمك.

إنشاء تنبيه
Xe App on iPhone

نزِّل تطبيق إكس إي (Xe)

تحقق من أسعار الصرف المُحدَّثة لحظة بلحظة، وأرسل الأموال بأمان، واضبط تنبيهات للأسعار، وتلق إخطارات وغير ذلك المزيد.

اقرأني بالماسح الضوئي!

app store svggoogle play svg

أكثر من 113 مليون عملية تنزيل من جميع أنحاء العالم