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رسومات عملات إكس إي البيانية: ETB إلى TND

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

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نحن نستخدم أسعار السوق المتوسط
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مخطط ETB إلى TND

البير الأثيوبي إلى الدينار التونسي

1 ETB = ٠ TND

٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٥:٢٦ UTC - ٥ أبريل ٢٠٢٥، ٠٥:٢٦ UTC
ETB/TND إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠

أزواج العملات الدولار الأمريكي (USD) الشائعة

معلومات العملات

etb

ETB - البير الأثيوبي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة البير الأثيوبي هو سعر الصرف للزوج ETB إلى USD. رمز العملة لـ Ethiopian Birrs هو ETB. رمز العملة هو Br.

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tnd

TND - الدينار التونسي

تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدينار التونسي هو سعر الصرف للزوج TND إلى USD. رمز العملة لـ Tunisian Dinars هو TND. رمز العملة هو د.ت.

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آخر أسعار صرف العملات

العملةالسعرتغيير
EUR / USD١٫٠٩٦٠٧
GBP / EUR١٫١٧٦٤٧
USD / JPY١٤٦٫٧٠٢
GBP / USD١٫٢٨٩٤٩
USD / CHF٠٫٨٦٠٦٥٦
USD / CAD١٫٤٢٣٠٠
EUR / JPY١٦٠٫٧٩٥
AUD / USD٠٫٦٠٤٢١١

أسعار البنك المركزي

العملةInterest Rate
JPY٠٫٢٥٪؜
CHF١٫٠٠٪؜
EUR٣٫٢٥٪؜
USD٤٫٧٥٪؜
CAD٣٫٢٥٪؜
AUD٤٫٣٥٪؜
NZD٤٫٢٥٪؜
GBP٤٫٧٥٪؜

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رسومات عملات إكس إي البيانية

أنشئ رسمًا بيانيًا لأي زوج من العملات في العالم؛ لمشاهدة سجل تاريخ البيانات لهذا الزوج. وتعتمد هذه الرسوم البيانية على الأسعار الحية للسوق المتوسط، وهي سهلة الاستخدام وموثوقة تمامًا.

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