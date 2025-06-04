رسومات عملات إكس إي البيانية: BMD إلى XDR
Xe Historical Currency Exchange Rates Chart
مخطط BMD إلى XDR
الدولار البرمودي إلى حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
1 BMD = ٠ XDR
٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٣٦ UTC - ٣٠ أغسطس ٢٠٢٥، ١٥:٣٦ UTC
BMD/XDR إغلاق: ٠ منخفض: ٠ مرتفع: ٠
معلومات العملات
BMD - الدولار البرمودي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة الدولار البرمودي هو سعر الصرف للزوج BMD إلى USD. رمز العملة لـ Bermudian Dollars هو BMD. رمز العملة هو $.More الدولار البرمودي info
XDR - حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي
تُظهر تقييمات العملات لدينا أنّ سعر الصرف الأكثر رواجًا لعملة حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي هو سعر الصرف للزوج XDR إلى USD. رمز العملة لـ IMF Special Drawing Rights هو XDR.More حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي info
