قارن سعر صرف Resona Bank JPY مع USD

تأسس بنك ريسونا عام ٢٠٠٣ في طوكيو، نتيجةً لإعادة هيكلة بنوك تاريخية، وهو أحد أبرز البنوك اليابانية في مجال الإقراض التجاري والتجزئة ضمن مجموعة ريسونا. يقدم البنك خدمات مصرفية يومية، وقروضًا عقارية، وتمويلًا للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإدارة نقدية، وخدمات إدارة الثروات. ويدعم البنك الأسر والشركات المحلية من خلال نهج قائم على بناء العلاقات، وامتيازات إقليمية، وتطبيقات حديثة.