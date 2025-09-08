قارن سعر صرف QNB QAR مع AUD

تأسس بنك قطر الوطني (QNB) عام ١٩٦٤ في الدوحة، وهو المجموعة المصرفية الرائدة في قطر. يقدم البنك خدمات شاملة تشمل خدمات الأفراد، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والمدفوعات، والتجارة، وإدارة النقد، والأسواق، وإدارة الثروات، مدعومًا بشبكة دولية واسعة. بفضل حجمه ورأس ماله القوي ومنصاته التكنولوجية، يتواصل عملاؤه مع فرص العمل في دول مجلس التعاون الخليجي والعالم.