قارن سعر صرف PostBank Uganda UGX مع CHF

انطلاقًا من إرثه العريق في مجال الادخار البريدي، ومقره الرئيسي في كمبالا، يُركز بنك بوست بنك أوغندا على تقديم خدمات مصرفية مُيسّرة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة. يُوفر البنك حسابات الادخار، والحسابات الجارية، والبطاقات، والتحويلات المالية، والقنوات الرقمية، والائتمان للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمزارعين، وموظفي الخدمة المدنية. وتدعم شبكة فروعه ووكلائه الواسعة الشمول المالي، والبرامج الحكومية، والمدفوعات اليومية على مستوى البلاد.