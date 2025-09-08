قارن سعر صرف Permanent TSB EUR مع USD

يعود تاريخ بنك Permanent TSB، ومقره دبلن، إلى عام ١٨١٦، وهو بنك تجزئة وشركات صغيرة ومتوسطة. يقدم البنك حسابات جارية، وقروضًا توفيرية، وقروضًا عقارية، وقروضًا استهلاكية، وخدمات رقمية، داعمًا بذلك مشتري المنازل والخدمات المصرفية اليومية في جميع أنحاء البلاد من خلال فروعه ومنصاته الإلكترونية.