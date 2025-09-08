قارن سعر صرف NBC CAD مع CHF

البنك الوطني الكندي (NBC). تأسس البنك الوطني عام ١٨٥٩، ومقره مونتريال، وهو من أبرز البنوك الكندية، ويتمتع بحصة سوقية رائدة في كيبيك، وحضور متنامٍ على مستوى البلاد. يقدم البنك خدمات مصرفية للأفراد والشركات - حسابات، بطاقات، قروض ورهون عقارية، تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة - بالإضافة إلى خدمات إدارة الثروات وأسواق رأس المال. وتدعم فروعه المنتشرة في المناطق الرئيسية، ومنصاته الرقمية الفعّالة، الأسر ورواد الأعمال والشركات متوسطة الحجم.