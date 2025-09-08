قارن سعر صرف MCB Bonaire USD مع JPY

بنك إم سي بي بونير هو فرع جزيرة مادورو وكوريل، وهو بنك هولندي كاريبي رائد تأسس عام ١٩١٦ ومقره الرئيسي في كوراساو. يخدم البنك سكان بونير والشركات فيها، ويقدم حسابات جارية وحسابات توفير، وبطاقات، وخدمات تجارية، وقروضًا، وخدمات مصرفية عبر الإنترنت. بفضل أجهزة الصراف الآلي وشبكة فروع محلية مدعومة بإمكانيات إقليمية، يربط بنك إم سي بي العملاء بخدمات مصرفية يومية موثوقة، بالإضافة إلى إمكانية إجراء مدفوعات بين الجزر.