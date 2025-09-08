قارن سعر صرف Komercni banka CZK مع GBP

بنك كوميرشني (KB): تأسس عام ١٩٩٠، ويقع مقره الرئيسي في براغ، وهو بنك تشيكي رائد وجزء من مجموعة مصرفية دولية. يقدم البنك خدمات مصرفية شاملة تشمل الحسابات اليومية، والبطاقات، والرهون العقارية، وقروض المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمويل الشركات، والأسواق، وخدمات الحفظ الأمين، وذلك عبر فروعه وأجهزة الصراف الآلي وقنواته الرقمية المتطورة. ويرتكز دور بنك كوميرشني مع الأفراد والشركات على مستوى الدولة على الابتكار وجودة الخدمة.