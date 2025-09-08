قارن سعر صرف Julius Baer CHF مع CAD

بنك جوليوس باير وشركاه المحدود، زيورخ (يوليوس باير). تأسس البنك عام ١٨٩٠، ويقع مقره الرئيسي في زيورخ، وهو بنك سويسري خاص رائد يُركز على إدارة الثروات. يُقدم البنك خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية التقديرية والاستشارية، وحلول الاستثمار، والقروض المضمونة بالأصول، وخدمات المكاتب العائلية. بفضل مقره في سويسرا ومراكز حجز دولية، يُقدم البنك خدماته لعملائه من أصحاب الثروات الكبيرة والضخمة، مُركزًا على الاستثمار المفتوح، والحذر، والعلاقات طويلة الأمد.