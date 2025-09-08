قارن سعر صرف ING Romania RON مع CAD
هل تفكر في استخدام ING Romania لتحويل أموالك من RON إلى CAD؟ قارن أسعار الصرف والرسوم مع ING Romania لاكتشاف فرص توفيرك المحتملة مع Xe.
تحدث مع خبير عملات اليوم. يمكننا تقديم أسعار أفضل من المنافسين.
|المزود
|سعر الصرف
|رسوم التحويل
|المستلم يحصل على
0.314900
|lei0
$314.90إرسال الآن
لا تتوفر لدينا بعد أسعار ING Romania لهذا الزوج من العملات، لكن لا يزال بإمكانك مقارنة عرض سعر من ING Romania بسعر Xe المباشر لمعرفة التوفير المحتمل. عد لاحقًا، فنحن نعمل باستمرار على توسيع بياناتنا لتقديم المزيد من الأسعار.
حول ING Bank N.V., Bucharest Branch
منذ عام ١٩٩٤، يقدم بنك ING رومانيا في بوخارست نموذجًا رقميًا رائدًا لعملائه من قطاع التجزئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات. يقدم البنك خدمات الدفع والبطاقات والرهون العقارية وقروض الأعمال والتجارة وإدارة النقد والأسواق والاستثمارات، ويجمع بين المنتجات المباشرة ومنصات الهاتف المحمول والاستشارات لدعم العملاء الراغبين في النمو.
ما مدى سرعة تحويل ING Romania RON إلى CAD؟
تختلف أوقات تسليم التحويلات الدولية باستخدام ING Romania من رومانيا إلى كندا باختلاف طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً، تستغرق التحويلات المصرفية الدولية من يوم إلى خمسة أيام عمل. قد تؤثر عوامل مثل العطلات الرسمية والفحوصات الأمنية على التسليم. يُرجى مراجعة مواعيد التسليم المحددة لـ ING Bank N.V., Bucharest Branch لتجنب أي تأخير.
ما هي رسوم التحويل من ING Romania إلى ؟
تعتمد تكاليف تحويل الأموال الدولي من ING Romania إلى CAD على عوامل مثل مبلغ التحويل. عادةً، تكون التحويلات الكبيرة برسوم أقل وأسعار صرف أفضل. راجع جدول المقارنة لمقارنة رسوم ING Romania مع رسوم Xe.
لماذا التحويل مع Xe بدلاً من البنوك التقليدية؟
أسعار أفضل
نقدم باستمرار أسعارًا تنافسية، لنضمن لك أفضل قيمة مقابل أموالك. قارن أسعارنا بأسعار بنكك لترى الفرق.
رسوم أقل
نتقاضى رسومًا أقل، ما يوفر عليك المزيد. كما نعرض جميع الرسوم دائمًا قبل تأكيد التحويل، لتعرف بالضبط ما تدفعه.
دعم نقل عالمي متخصص من Xe 24/5
هل تحتاج إلى مساعدة في تحويل أموالك دوليًا؟ نحن هنا لمساعدتك - تواصل معنا اليوم للحصول على دعم شخصي!
انقل المزيد مع حدود الإرسال الأعلى عبر الإنترنت من Xe
نقدم حدود تحويل إلكتروني أعلى من البنوك التقليدية، مما يتيح لك إرسال المزيد في عملية تحويل واحدة. وداعًا لتقسيم المبالغ الكبيرة، واستمتع بطريقة أسهل وأكثر فعالية لتحويل أموالك.
تحظى Xe بثقة الملايين حول العالم
هل أنت مستعد للبدء؟
لقد قارنت أسعار صرف ING Romania مع Xe، وحان الوقت للاستفادة من أفضل قيمة لتحويلاتك المالية الدولية. تحويلك الأول على بُعد بضع نقرات فقط - ابدأ الآن وطوّر أموالك!
الأسئلة الشائعة
قد يتضمن سعر الصرف الذي يقدمه ING Romania لتحويل الليو الجديد الروماني (RON) إلى الدولار الكندي (CAD) هامشًا أعلى من متوسط سعر السوق الحقيقي. هذا يعني أنك قد تحصل على الدولار الكندي أقل من المتوقع. استخدم جدول المقارنة لدينا لمقارنة سعر ING Romania مع Xe ومقدمي الخدمات الآخرين.
قد يفرض ING Romania رسوم تحويل ثابتة، أو رسومًا بنسبة مئوية، أو كليهما، حسب طريقة التحويل ووجهة التحويل. تؤثر هذه الرسوم، بالإضافة إلى سعر الصرف، على المبلغ الذي يتلقاه المستلم. توضح أداتنا التكلفة الإجمالية لتتمكن من مقارنتها بخيارات أخرى مثل Xe.
عادةً ما تستغرق التحويلات من الليو الجديد الروماني إلى الدولار الكندي باستخدام ING Romania من يوم إلى خمسة أيام عمل. يعتمد التوقيت على أوقات الإغلاق، والعطلات الرسمية، وبلد المقصد، ووقت معالجة البنك المُستلِم. يوفر Xe خدمة التوصيل في نفس اليوم لمعظم التحويلات.
قد يفرض بنك ING Romania حدودًا يومية أو لكل تحويل للتحويلات الدولية. قد تحتاج أيضًا إلى زيارة أحد فروعنا للمبالغ الكبيرة. يدعم Xe حدودًا أعلى للتحويل عبر الإنترنت، مما يوفر مرونة وسهولة عند تحويل مبالغ كبيرة دوليًا.
قد يُحدِّث العديد من مُقدِّمي الخدمات، بما في ذلك ING Romania، أسعار صرف عملاتهم بناءً على ظروف السوق. مع ذلك، قد تُحدَّد الأسعار مرة واحدة يوميًا أو تُعَدَّل بوتيرة أقل من أسعار خدمات صرف العملات المُخصَّصة. يُحدِّث Xe الأسعار مباشرةً، مما يمنحك تحكُّمًا أكبر في وقت الإرسال.