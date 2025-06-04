قارن Banking Circle EUR إلى JPY سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Banking Circle من دول الأعضاء في اليورو إلى اليابان بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Banking Circle S.A من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.