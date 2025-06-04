قارن Bank Pekao PLN إلى USD سعر الصرف

تختلف أوقات التسليم للتحويلات الدولية مع Bank Pekao من بولندا إلى الولايات المتحدة بناءً على طريقة الدفع وتوقيت المعاملة. عادةً ما تستغرق التحويلات البنكية الدولية من يوم إلى 5 أيام عمل. قد تؤثر أيضاً عوامل مثل العطلات المصرفية والفحوصات الأمنية على عملية التسليم. تحقق من Bank Polska Kasa Opieki S.A. (Bank Pekao) من أوقات التوقف عن العمل لتجنب التأخير.