1 XOF 兌 SZL

XE 貨幣轉換器
XOF
SZL
|1 XOF
|0.0303159 SZL
|5 XOF
|0.15158 SZL
|10 XOF
|0.303159 SZL
|25 XOF
|0.757898 SZL
|50 XOF
|1.5158 SZL
|100 XOF
|3.03159 SZL
|500 XOF
|15.158 SZL
|1,000 XOF
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|5,000 XOF
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|10,000 XOF
|303.159 SZL
1 XOF = 0 SZL
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.031493
|0.031493
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.029276
|0.029276
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.030171
|0.030451
波動率
|0.85%
|0.63%
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