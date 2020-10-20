1 XOF 兌 KES

XE 貨幣轉換器
XOF
KES
|1 XOF
|0.211868 KES
|5 XOF
|1.05934 KES
|10 XOF
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|25 XOF
|5.2967 KES
|50 XOF
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|100 XOF
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1 XOF = 0 KES
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.21731
|0.22322
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.20852
|0.20852
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.21192
|0.21506
波動率
|0.46%
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