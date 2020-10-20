1 XOF 兌 GNF

XE 貨幣轉換器
XOF
GNF
|1 XOF
|14.1384 GNF
|5 XOF
|70.6921 GNF
|10 XOF
|141.384 GNF
|25 XOF
|353.46 GNF
|50 XOF
|706.921 GNF
|100 XOF
|1,413.84 GNF
|500 XOF
|7,069.21 GNF
|1,000 XOF
|14,138.4 GNF
|5,000 XOF
|70,692.1 GNF
|10,000 XOF
|141,384 GNF
1 XOF = 0 GNF
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|14.299
|14.299
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|13.823
|13.823
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|14.095
|14.098
波動率
|0.73%
|0.52%
我們的貨幣排名顯示最熱門的 非洲財政共同體法郎 匯率是 XOF 兌換 USD 匯率。 CFA Francs 的貨幣代碼為 XOF。 貨幣符號為 CFA。More 非洲財政共同體法郎 info
我們的貨幣排名顯示最熱門的 幾內亞法郎 匯率是 GNF 兌換 USD 匯率。 Guinean Francs 的貨幣代碼為 GNF。 貨幣符號為 FG。More 幾內亞法郎 info
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