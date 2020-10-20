1 XOF 兌 CAD

XE 貨幣轉換器
XOF
CAD
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|0.00224277 CAD
|5 XOF
|0.0112138 CAD
|10 XOF
|0.0224277 CAD
|25 XOF
|0.0560692 CAD
|50 XOF
|0.112138 CAD
|100 XOF
|0.224277 CAD
|500 XOF
|1.12138 CAD
|1,000 XOF
|2.24277 CAD
|5,000 XOF
|11.2138 CAD
|10,000 XOF
|22.4277 CAD
1 XOF = 0 CAD
|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0022696
|0.0022696
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
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平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0022476
|0.0022461
波動率
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