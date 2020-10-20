1 XOF 兌 AWG

1CFA
1 非洲財政共同體法郎 =
0.0029468661 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾
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非洲財政共同體法郎 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 — 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:05 UTC
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XOF
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