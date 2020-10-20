1 XOF 兌 AWG

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非洲財政共同體法郎 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 最近更新時間：Jul 3, 2024, 16:05 UTC

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XOF
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AWG
1 XOF0.00294662 AWG
5 XOF0.0147331 AWG
10 XOF0.0294662 AWG
25 XOF0.0736656 AWG
50 XOF0.147331 AWG
100 XOF0.294662 AWG
500 XOF1.47331 AWG
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5,000 XOF14.7331 AWG
10,000 XOF29.4662 AWG

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awg
AWG
xof
XOF
1 AWG339.372 XOF
5 AWG1,696.86 XOF
10 AWG3,393.72 XOF
25 AWG8,484.29 XOF
50 AWG16,968.6 XOF
100 AWG33,937.2 XOF
500 AWG169,686 XOF
1,000 AWG339,372 XOF
5,000 AWG1,696,860 XOF
10,000 AWG3,393,720 XOF

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1 非洲財政共同體法郎 兌換為 阿魯巴弗羅林或荷蘭盾 統計資料

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高位
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低位
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波動率
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貨幣資訊

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