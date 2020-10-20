1 XOF 兌 AUD

XE 貨幣轉換器
XOF
AUD
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|0.00245799 AUD
|5 XOF
|0.01229 AUD
|10 XOF
|0.0245799 AUD
|25 XOF
|0.0614499 AUD
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|100 XOF
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|最近 30 天
|最近 90 天
高位
這些是最近 30 天和 90 天內的最高匯率。
|0.0025032
|0.0025335
低位
這些是最近 30 天和 90 天內的最低匯率。
|0.0024445
|0.0024445
平均
這些是最近 30 天和 90 天這兩種貨幣的平均匯率。
|0.0024689
|0.0024884
波動率
|0.26%
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