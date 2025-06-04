ABA-routningsnummersökning
Slå upp och verifiera amerikanska bankrutningsnummer (ABA) för ACH, ledningar och checkar. Sök efter bank eller klistra in en 9-siffrig kod för att kontrollera routingnummerinformation innan du skickar.
Vad är ett routingnummer?
Ett routingnummer är en 9-siffrig kod som identifierar en amerikansk bank eller kreditförening. Kallas också ett ABA-nummer eller routingtransitnummer (RTN) och dirigerar ACH-överföringar, inhemska bankbetalningar och checkbehandling till rätt institution och plats. Använd alltid rätt routingnummer för att undvika försenade överföringar.
Routningsnummerformat
Varje amerikanskt routingnummer (ABA/RTN) är 9 siffror långt:
Region/federalt distrikt (AAAA): Identifierar det federala distriktet och behandlingsområdet för din bank.
ABA-institutionsidentifierare (BBBB): Identifierar din specifika bank i det distriktet, som ett bank-ID.
Kontrollsiffra (C): En sista siffra för ”matematisk kontroll” som hjälper till att fånga stavfel eller felaktiga poster.
Exempel på ett routingnummer
Var är routingnumret på en check?
Du hittar ditt routingnummer längst ner till vänster om din check. Det är de första nio siffrorna i raden med siffror längst ner, följt av ditt kontonummer och sedan checknumret.
Behöver du skicka pengar internationellt?
Internationella penningöverföringar med traditionella banker kan vara dyra tack vare svaga räntor och extra avgifter. Xe hjälper dig att spara med konkurrenskraftiga priser och låga, transparenta avgifter. Skicka pengar till över 190 länder i över 130 valutor, se ditt totala pris på förhand, få en tillförlitlig leveransuppskattning och spåra din överföring från början till slut.
Hitta routingnumret för din bank
Klicka på din bank för att se rätt amerikanska routingnummer för ACH, överföring och checkar, med detaljer efter stat och kontotyp. Ser du inte din? Besök sök efter bank för att bläddra i en utökad lista.
Så här hittar du ditt routingnummer online
Här är enkla sätt att hitta det utan att ringa din bank:
På den här sidan: Använd vår routingnummersökning eller välj din banklogotyp för att se ACH, tråd, och kontrollnummer.
Internetbank: Log ga in och öppna kontouppgifter. Ditt routingnummer visas nära ditt kontonummer.
eStatements och kontrollera bilder: Leta efter de första nio siffrorna längst ner till vänster.
Federal Reserve-katalogen: Sök i din bank i Fedwire-katalogen.
Välja rätt routingnummer
Banker använder ofta olika routingnummer för ACH, ledningar och checkar. Numret som skrivs ut på dina checkar kanske inte är det du behöver för en ACH-överföring eller autogiro. Om du är osäker, bekräfta med din bank eller använd vår routingnummersökning för att hitta rätt nummer. Om du använder fel nummer kan det orsaka förseningar eller returer.
Ruttnummer kontra kontonummer
Dessa siffror fungerar tillsammans men gör olika jobb. Ditt routingnummer är en 9-siffrig kod som identifierar din bank och dirigerar ACH-betalningar, inhemska ledningar, och checkar. Ditt kontonummer är en 8-12 siffrig kod för ditt individuella konto. Du hittar båda på en papperskontroll - routingnumret kommer först längst ner till vänster, följt av kontonumret.
Vad används routingnummer för?
Ruttnummer används ofta för betalningar eller transaktioner för:
Ställa in direktinsättning eller automatisk fakturabetalning (ACH)
Få lön, pension, skatteåterbäring eller förmåner
Skicka eller ta emot en inhemsk banköverföring
Länka ditt bankkonto till löne- eller betalningsappar
Deponera checkar eller behandla e-checkar
Är du osäker på vilket nummer du ska använda? Använd vår routingnummersökning.
Ruttnummer kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-nummer
För betalningar beror de detaljer du behöver på vart pengarna går.
Ruttnummer (endast USA)
En 9-siffrig kod för amerikanska banker som dirigerar betalningar inklusive direktinsättning, överföringar och checkar på ett säkert sätt.
En kod på 8—11 tecken för icke-U.S. banker som dirigerar internationella betalningar till rätt plats på ett säkert sätt.
IBAN (internationellt kontonummer)
Ett landsspecifikt kontonummer som används utanför USA för att dirigera betalningar till rätt konto utomlands.
Vanliga frågor om routingnummer
Ett routingnummer, även kallat ett ABA-nummer eller routingtransitnummer, är en 9-siffrig kod som identifierar en amerikansk bank eller kreditförening för ACH-överföringar, inhemska banköverföringar och checkbehandling. Det fungerar med ditt kontonummer för att se till att pengar skickas till rätt bank och rätt konto. Routingnummer används endast för betalningar i USA.
Använd ACH-routingnumret för direktinsättning, lön och automatisk räkningsbetalning. Använd kabeldragningsnumret för inhemska banköverföringar. För papperskontroller, använd routingnumret som skrivs ut på dina checkar. Vissa banker publicerar olika nummer efter stat eller kontotyp. Om du är osäker, bekräfta i nätbanken eller använd vår routingnummersökning för att välja rätt nummer innan du skickar.
Logga in på online- eller mobilbank och öppna kontouppgifter för att se routingnumret för det kontot. Många banker listar routingnummer efter stat eller kontotyp på sina webbplatser. Du kan också använda vår routingnummersökning för att söka efter banknamn, eller kontrollera dina eStatements och kontrollera bilder. Om du ser färre än nio siffror kan en inledande noll saknas.
Ett giltigt amerikanskt routingnummer har nio siffror och klarar ett kontrollsummatest. Ange den 9-siffriga koden i vår routingnummersökning för att kontrollera routingnummer och bekräfta banknamn och plats. Se till att nummertypen matchar din betalningstyp, till exempel ACH vs wire. Om banken som visas inte matchar dina förväntningar, kontakta din bank innan du skickar några pengar.
Nej. Routingnummer är endast för betalningar i USA. För internationella överföringar behöver du vanligtvis mottagarbankens SWIFT- eller BIC-kod och, i många länder, ett IBAN eller lokalt kontoformat. Om du behöver skicka pengar utomlands, jämför dina alternativ och använd Xe för att se det totala priset i förväg, få en tydlig leveransuppskattning och spåra din överföring.
Stora banker har ofta olika routingnummer per stat, efter betalningstyp, eller på grund av sammanslagningar. Välj det nummer som matchar ditt konto och betalningstyp. Om din bank meddelar dig om en förändring, uppdatera direkta insättningar, löner och fakturabetalningar för att undvika förseningar eller returer. Om du är osäker, verifiera i onlinebank eller med vår routingnummersökning.
friskrivningsklausul
Rutningsnumren, banknamn, adresser, och andra detaljer som visas här tillhandahålls endast för allmän information. Även om vi arbetar för att hålla denna sida korrekt, garanterar Xe inte att informationen är fullständig, uppdaterad eller fri från fel. Finansinstitut kan ändra sina uppgifter utan föregående meddelande.
Xe gör inga utfästelser om den juridiska statusen, licensiering, eller operativa integritet för någon bank eller mellanhand som listas. Inkludering utgör inte godkännande eller verifiering.
Alla överföringar eller beslut du fattar baserat på denna information sker på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador som uppstår på grund av tillit till uppgifterna eller från kontakter med tredje parter som nämns här.
Bekräfta alltid alla uppgifter direkt med relevant finansinstitut innan du initierar en transaktion.
Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska. Delar av denna sida kan visas på andra språk, men den juridiska ansvarsfriskrivningen förblir på engelska för att bevara dess noggrannhet och avsikt.