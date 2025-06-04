Banker använder ofta olika routingnummer för ACH, ledningar och checkar. Numret som skrivs ut på dina checkar kanske inte är det du behöver för en ACH-överföring eller autogiro. Om du är osäker, bekräfta med din bank eller använd vår routingnummersökning för att hitta rätt nummer. Om du använder fel nummer kan det orsaka förseningar eller returer.