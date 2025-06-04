Validator för routingsnummer
Klistra in ett 9-siffrigt routingnummer för att bekräfta att det är giltigt innan du skickar en betalning.
Skydda din betalning med noggrannhet
Att använda rätt routingnummer skyddar din betalning från förseningar, avgifter och felriktade medel. I USA kan banker använda olika routingnummer för ACH och ledningar, och vissa stora banker använder statsspecifika nummer. Om du anger fel kan din överföring avvisas eller bokföras till fel operationskö.
Routningsnummerformat
Varje amerikanskt routingnummer (ABA/RTN) är 9 siffror långt:
Region/federalt distrikt (AAAA): Identifierar det federala distriktet och behandlingsområdet för din bank.
ABA-institutionsidentifierare (BBBB): Identifierar din specifika bank i det distriktet, som ett bank-ID.
Kontrollsiffra (C): En sista siffra för ”matematisk kontroll” som hjälper till att fånga stavfel eller felaktiga poster.
Exempel på ett routingnummer
Välja rätt routingnummer
Banker använder ofta olika routingnummer för ACH, ledningar och checkar. Numret som skrivs ut på dina checkar kanske inte är det du behöver för en ACH-överföring eller autogiro. Om du är osäker, bekräfta med din bank eller använd vår routingnummersökning för att hitta rätt nummer. Om du använder fel nummer kan det orsaka förseningar eller returer.
Vanliga fel
Routningsnummer misslyckas oftast på grund av en felskriven siffra, en felmatchning av kontrollsumman, användning av ett ACH-nummer när ett trådnummer krävs (eller vice versa), tillståndsspecifika variationer på stora banker, sammanslagningsrelaterade ändringar eller enkel formatering som mellanslag och bindestreck. Även mindre fel kan driva dig förbi dagliga avstängningstider och lägga till dagar till en överföring. Att använda rätt routingnummer förhindrar returer, förseningar och felriktade medel.
Ruttnummer kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-nummer
För betalningar beror de detaljer du behöver på vart pengarna går.
Ruttnummer (endast USA)
En 9-siffrig kod för amerikanska banker som dirigerar betalningar inklusive direktinsättning, överföringar och checkar på ett säkert sätt.
En kod på 8—11 tecken för icke-U.S. banker som dirigerar internationella betalningar till rätt plats på ett säkert sätt.
IBAN (internationellt kontonummer)
Ett landsspecifikt kontonummer som används utanför USA för att dirigera betalningar till rätt konto utomlands.
Vanliga frågor om validering av routingsnummer
Ett routingnummer - även kallat ett ABA-routingnummer - identifierar en amerikansk bank eller kreditförening för inhemska betalningar. Den är nio siffror lång och krävs, tillsammans med ditt kontonummer, för att behandla ACH-överföringar och många inhemska ledningar.
Nej. Ett routingnummer identifierar banken; ett kontonummer identifierar ditt specifika konto på den banken. Du behöver vanligtvis båda för att ställa in en betalning.
Vissa institutioner använder ett routingnummer för ACH-överföringar och ett separat nummer för inhemska ledningar eftersom betalningarna behandlas i olika nätverk. Använd alltid det nummer som banken anger för betalningstypen.
Stora banker tilldelar ofta statsspecifika eller regionspecifika routingnummer för att dirigera ACH-transaktioner effektivt. Kontrollera numret i din bankapp eller kontoutdrag för att matcha ditt tillstånd och kontotyp.
Titta i din banks mobilapp under ”Kontouppgifter”, på ditt kontoutdrag eller på en papperskontroll (routingnumret är de första nio siffrorna på MICR-raden). Om din bank listar separata ACH- och banknummer väljer du det som matchar din betalning.
Nej. Routingnummer är för amerikanska inhemska betalningar. För internationella överföringar använder du vanligtvis ett SWIFT/BIC och, i förekommande fall, ett IBAN eller ett lokalt kontoformat. Xe stöder SWIFT/BIC-uppslag och internationella betalningar.
Betalningar kan returneras, försenas efter dagliga avstängningstider, eller feldirigeras. Att använda rätt routingnummer hjälper dig att undvika returer, avgifter och bearbetningsförseningar.
friskrivningsklausul
Rutningsnumren, banknamn, adresser, och andra detaljer som visas här tillhandahålls endast för allmän information. Även om vi arbetar för att hålla denna sida korrekt, garanterar Xe inte att informationen är fullständig, uppdaterad eller fri från fel. Finansinstitut kan ändra sina uppgifter utan föregående meddelande.
Xe gör inga utfästelser om den juridiska statusen, licensiering, eller operativa integritet för någon bank eller mellanhand som listas. Inkludering utgör inte godkännande eller verifiering.
Alla överföringar eller beslut du fattar baserat på denna information sker på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador som uppstår på grund av tillit till uppgifterna eller från kontakter med tredje parter som nämns här.
Bekräfta alltid alla uppgifter direkt med relevant finansinstitut innan du initierar en transaktion.
Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska. Delar av denna sida kan visas på andra språk, men den juridiska ansvarsfriskrivningen förblir på engelska för att bevara dess noggrannhet och avsikt.