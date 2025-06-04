Dessa siffror fungerar tillsammans men gör olika jobb. Ditt routingnummer är en 9-siffrig kod som identifierar din bank och dirigerar ACH-betalningar, inhemska ledningar, och checkar. Ditt kontonummer är en 8-12 siffrig kod för ditt individuella konto. Du hittar båda på en papperskontroll - routingnumret kommer först längst ner till vänster, följt av kontonumret.