Vad är ett routingnummer?
Ett routingnummer är en 9-siffrig kod som identifierar en amerikansk bank eller kreditförening. Kallas också ett ABA-nummer eller routingtransitnummer (RTN) och dirigerar ACH-överföringar, inhemska bankbetalningar och checkbehandling till rätt institution och plats. Använd alltid rätt routingnummer för att undvika försenade överföringar.
Routningsnummerformat
Varje amerikanskt routingnummer (ABA/RTN) är 9 siffror långt:
Region/federalt distrikt (AAAA): Identifierar det federala distriktet och behandlingsområdet för din bank.
ABA-institutionsidentifierare (BBBB): Identifierar din specifika bank i det distriktet, som ett bank-ID.
Kontrollsiffra (C): En sista siffra för ”matematisk kontroll” som hjälper till att fånga stavfel eller felaktiga poster.
Exempel på ett routingnummer
Behöver du skicka pengar internationellt?
Internationella penningöverföringar med traditionella banker kan vara dyra tack vare svaga räntor och extra avgifter. Xe hjälper dig att spara med konkurrenskraftiga priser och låga, transparenta avgifter. Skicka pengar till över 190 länder i över 130 valutor, se ditt totala pris på förhand, få en tillförlitlig leveransuppskattning och spåra din överföring från början till slut.
Ruttnummer kontra kontonummer
Dessa siffror fungerar tillsammans men gör olika jobb. Ditt routingnummer är en 9-siffrig kod som identifierar din bank och dirigerar ACH-betalningar, inhemska ledningar, och checkar. Ditt kontonummer är en 8-12 siffrig kod för ditt individuella konto. Du hittar båda på en papperskontroll - routingnumret kommer först längst ner till vänster, följt av kontonumret.
Ruttnummer kontra SWIFT/BIC-koder kontra IBAN-nummer
För betalningar beror de detaljer du behöver på vart pengarna går.
Ruttnummer (endast USA)
En 9-siffrig kod för amerikanska banker som dirigerar betalningar inklusive direktinsättning, överföringar och checkar på ett säkert sätt.
En kod på 8—11 tecken för icke-U.S. banker som dirigerar internationella betalningar till rätt plats på ett säkert sätt.
IBAN (internationellt kontonummer)
Ett landsspecifikt kontonummer som används utanför USA för att dirigera betalningar till rätt konto utomlands.
Vanliga frågor
Ett routingnummer (ABA) är en niosiffrig kod som identifierar en amerikansk bank eller kreditförening för inhemska betalningar som ACH-överföringar och överföringar.
Inte alltid. Vissa banker använder ett routingnummer för ACH och ett annat för inhemska ledningar. Använd det nummer som banken anger för din betalningstyp.
Nej. Routingnummer är för amerikanska inhemska betalningar. För internationella överföringar, använd ett SWIFT/BIC och, i förekommande fall, ett IBAN eller lokalt kontoformat.
Betalningar kan returneras eller försenas, särskilt om du missar dagliga avstängningstider. Kontrollera alltid rätt nummer för ACH eller tråd innan du skickar.
friskrivningsklausul
Rutningsnumren, banknamn, adresser, och andra detaljer som visas här tillhandahålls endast för allmän information. Även om vi arbetar för att hålla denna sida korrekt, garanterar Xe inte att informationen är fullständig, uppdaterad eller fri från fel. Finansinstitut kan ändra sina uppgifter utan föregående meddelande.
Xe gör inga utfästelser om den juridiska statusen, licensiering, eller operativa integritet för någon bank eller mellanhand som listas. Inkludering utgör inte godkännande eller verifiering.
Alla överföringar eller beslut du fattar baserat på denna information sker på egen risk. Xe ansvarar inte för förlust, fördröjning eller skador som uppstår på grund av tillit till uppgifterna eller från kontakter med tredje parter som nämns här.
Bekräfta alltid alla uppgifter direkt med relevant finansinstitut innan du initierar en transaktion.
Denna ansvarsfriskrivning tillhandahålls endast på engelska. Delar av denna sida kan visas på andra språk, men den juridiska ansvarsfriskrivningen förblir på engelska för att bevara dess noggrannhet och avsikt.