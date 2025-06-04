XE Valutadiagram: XEU till FRF

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram XEU till FRF

European Currency Unit till French Franc

1 XEU = 0 FRF

5 sep. 2025 18:14 UTC - 5 sep. 2025 18:14 UTC
XEU/FRF stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

XEU - European Currency Unit

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för European Currency Unit är kursen från XEU till USD. Valutakoden för European Currency Units är XEU.

FRF - French Franc

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för French Franc är kursen från FRF till USD. Valutakoden för French Francs är FRF.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17224
GBP / EUR1,15264
USD / JPY147,311
GBP / USD1,35117
USD / CHF0,797885
USD / CAD1,38489
EUR / JPY172,684
AUD / USD0,655339

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

