XE Valutadiagram: JPY till GRD

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram JPY till GRD

Japansk yen till Greek Drachma

1 JPY = 0 GRD

2 sep. 2025 02:31 UTC - 2 sep. 2025 02:31 UTC
JPY/GRD stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

jpy

JPY - Japansk yen

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Japansk yen är kursen från JPY till USD. Valutakoden för Japanska yen är JPY. Valutasymbolen är ¥.

GRD - Greek Drachma

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Greek Drachma är kursen från GRD till USD. Valutakoden för Greek Drachmae är GRD.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,16953
GBP / EUR1,15653
USD / JPY147,661
GBP / USD1,35260
USD / CHF0,801351
USD / CAD1,37552
EUR / JPY172,694
AUD / USD0,654384

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

