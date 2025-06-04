XE Valutadiagram: GIP till SLL

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

OmvandlaSkickaDiagramLarm
Vi använder mid-market-kurser
Vi använder mid-market-kurser
Visa överföringspris

Diagram GIP till SLL

Gibraltar-pund till Sierra Leonsk leone

1 GIP = 0 SLL

1 sep. 2025 09:51 UTC - 1 sep. 2025 09:51 UTC
GIP/SLL stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Populära USA-dollar (USD) valutakombinationer

Valutainformation

gip

GIP - Gibraltar-pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Gibraltar-pund är kursen från GIP till USD. Valutakoden för Gibraltar Pounds är GIP. Valutasymbolen är £.

More Gibraltar-pund info
sll

SLL - Sierra Leonsk leone

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Sierra Leonsk leone är kursen från SLL till USD. Valutakoden för Sierra Leonean Leones är SLL. Valutasymbolen är Le.

More Sierra Leonsk leone info

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17237
GBP / EUR1,15435
USD / JPY147,031
GBP / USD1,35333
USD / CHF0,799064
USD / CAD1,37380
EUR / JPY172,375
AUD / USD0,655573

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

XE Valutadata-API

Driver kommersiell information om växlingskurser för fler än 300 företag över hela världen

Läs mer

Världens populäraste valutaverktyg

XE Internationella valutaöverföringar

Skicka pengar online snabbt, säkert och enkelt. Spårning i realtid, notiser och flexibla leverans- och betalningsalternativ.

Skicka pengar

XE Valutadiagram

Skapa ett diagram för valfritt valutapar i hela världen för att se deras kurshistorik. Valutadiagrammen använder mid-market-kurser i realtid, är enkla att använda och mycket pålitliga.

Visa diagram

XE Kurslarm

Behöver du veta när en valuta får en specifik kurs? Kurslarmen från XE informerar dig när den kurs du önskar har uppnåtts för dina valda valutapar.

Skapa larm
Xe App on iPhone

Ladda ner XE-appen

Se direktuppdaterade kurser, skicka pengar säkert, ställ in kurslarm, få notiser med mera.

Skanna mig!

app store svggoogle play svg

Över 113 miljoner nedladdningar över hela världen