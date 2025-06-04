XE Valutadiagram: GIP till NOK

Xe Historical Currency Exchange Rates Chart

Vi använder mid-market-kurser
Diagram GIP till NOK

Gibraltar-pund till Norsk krona

1 GIP = 0 NOK

1 sep. 2025 08:59 UTC - 1 sep. 2025 08:59 UTC
GIP/NOK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

gip

GIP - Gibraltar-pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Gibraltar-pund är kursen från GIP till USD. Valutakoden för Gibraltar Pounds är GIP. Valutasymbolen är £.

More Gibraltar-pund info
nok

NOK - Norsk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Norsk krona är kursen från NOK till USD. Valutakoden för Norwegian Kroner är NOK. Valutasymbolen är kr.

More Norsk krona info

