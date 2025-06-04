XE Valutadiagram: GIP till DKK

Diagram GIP till DKK

Gibraltar-pund till Dansk krona

1 GIP = 0 DKK

1 sep. 2025 04:53 UTC - 1 sep. 2025 04:53 UTC
GIP/DKK stäng: 0 Låg: 0 högsta: 0

Valutainformation

gip

GIP - Gibraltar-pund

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Gibraltar-pund är kursen från GIP till USD. Valutakoden för Gibraltar Pounds är GIP. Valutasymbolen är £.

dkk

DKK - Dansk krona

Vår valutarankning visar att den mest populära växlingskursen för Dansk krona är kursen från DKK till USD. Valutakoden för Danish Kroner är DKK. Valutasymbolen är kr.

Direktuppdaterade växelkurser

ValutaKursÄndra
EUR / USD1,17085
GBP / EUR1,15461
USD / JPY147,056
GBP / USD1,35188
USD / CHF0,799570
USD / CAD1,37381
EUR / JPY172,180
AUD / USD0,654387

Centralbankskurser

ValutaInterest Rate
JPY0,25 %
CHF1,00 %
EUR3,25 %
USD4,75 %
CAD3,25 %
AUD4,35 %
NZD4,25 %
GBP4,75 %

