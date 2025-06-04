Os números de roteamento geralmente falham devido a um dígito digitado incorretamente, uma incompatibilidade de soma de verificação, uso de um número ACH quando um número de transferência é necessário (ou vice-versa), variações específicas de estado em grandes bancos, alterações relacionadas a fusões ou formatação simples, como espaços e traços. Mesmo pequenos erros podem atrasar o horário limite diário e adicionar dias a uma transferência. Usar o número de roteamento correto evita devoluções, atrasos e fundos mal direcionados.