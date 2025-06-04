Validador de números de roteamento
Cole um número de roteamento de 9 dígitos para confirmar que ele é válido antes de enviar um pagamento.
Proteja seu pagamento com precisão
Usar o número de roteamento correto protege seu pagamento contra atrasos, taxas e fundos mal direcionados. Nos EUA, os bancos podem usar números de roteamento diferentes para ACH e transferências, e alguns grandes bancos usam números específicos de cada estado. Se você inserir o valor errado, sua transferência poderá ser rejeitada ou lançada na fila de operações errada.
Formato do número de roteamento
Cada número de roteamento dos EUA (ABA/RTN) tem 9 dígitos:
Região/Distrito Federal (AAAA): Identifica o distrito federal e a área de processamento do seu banco.
Identificador de instituição ABA (BBBB): identifica seu banco específico naquele distrito, como um ID bancário.
Dígito de verificação (C): Um dígito final de “verificação matemática” que ajuda a detectar erros de digitação ou entradas erradas.
Exemplo de número de roteamento
Escolhendo o número de roteamento correto
Os bancos geralmente usam números de roteamento diferentes para ACH, transferências e cheques. O número impresso em seus cheques pode não ser o necessário para uma transferência ACH ou débito direto. Caso não tenha certeza, confirme com seu banco ou use nossa pesquisa de número de roteamento para encontrar o número correto. Usar o número errado pode causar atrasos ou devoluções.
Erros comuns
Os números de roteamento geralmente falham devido a um dígito digitado incorretamente, uma incompatibilidade de soma de verificação, uso de um número ACH quando um número de transferência é necessário (ou vice-versa), variações específicas de estado em grandes bancos, alterações relacionadas a fusões ou formatação simples, como espaços e traços. Mesmo pequenos erros podem atrasar o horário limite diário e adicionar dias a uma transferência. Usar o número de roteamento correto evita devoluções, atrasos e fundos mal direcionados.
Números de roteamento vs códigos SWIFT/BIC vs IBANs
Para pagamentos, os detalhes necessários dependem de para onde o dinheiro está indo.
Números de roteamento (somente EUA)
Um código de 9 dígitos para bancos dos EUA que encaminha pagamentos, incluindo depósitos diretos, transferências bancárias e cheques com segurança.
Códigos SWIFT/BIC (internacionais)
Um código de 8 a 11 caracteres para países fora dos EUA bancos que encaminham pagamentos internacionais para o lugar certo com segurança.
IBAN (número de conta internacional)
Um número de conta específico de um país usado fora dos EUA para encaminhar pagamentos para a conta correta no exterior.
Perguntas frequentes sobre o validador de números de roteamento
Um número de roteamento — também chamado de número de roteamento ABA — identifica um banco ou cooperativa de crédito dos EUA para pagamentos domésticos. Ele tem nove dígitos e é necessário, junto com o número da sua conta, para processar transferências ACH e muitas transferências domésticas.
Não. Um número de roteamento identifica o banco; um número de conta identifica sua conta específica naquele banco. Geralmente, você precisa de ambos para configurar um pagamento.
Algumas instituições usam um número de roteamento para transferências ACH e um número separado para transferências domésticas porque os pagamentos são processados em redes diferentes. Use sempre o número especificado pelo seu banco para o tipo de pagamento.
Os grandes bancos geralmente atribuem números de roteamento específicos de cada estado ou região para encaminhar transações ACH de forma eficiente. Verifique o número no seu aplicativo bancário ou extrato para corresponder ao seu estado e tipo de conta.
Procure no aplicativo móvel do seu banco em “Detalhes da conta”, no seu extrato bancário ou em um cheque (o número de roteamento são os nove primeiros dígitos da linha MICR). Se o seu banco listar números ACH e de transferência separados, escolha aquele que corresponde ao seu pagamento.
Não. Os números de roteamento são para pagamentos domésticos nos EUA. Para transferências internacionais, você normalmente usará um SWIFT/BIC e, quando aplicável, um IBAN ou formato de conta local. O Xe oferece suporte a pesquisas SWIFT/BIC e pagamentos internacionais.
Os pagamentos podem ser devolvidos, atrasados além dos horários limite diários ou redirecionados. Usar o número de roteamento correto ajuda a evitar devoluções, taxas e atrasos no processamento.
Isenção de responsabilidade
Os números de roteamento, nomes de bancos, endereços e outros detalhes mostrados aqui são fornecidos apenas para informações gerais. Embora trabalhemos para manter esta página precisa, a Xe não garante que as informações estejam completas, atualizadas ou livres de erros. As instituições financeiras podem alterar seus dados sem aviso prévio.
O Xe não faz nenhuma representação sobre o status legal, licenciamento ou integridade operacional de qualquer banco ou intermediário listado. A inclusão não constitui endosso ou verificação.
Qualquer transferência ou decisão que você tomar com base nessas informações será por sua conta e risco. A Xe não se responsabiliza por qualquer perda, atraso ou dano decorrente da confiança nos dados ou de negociações com terceiros aqui mencionados.
Sempre confirme todos os detalhes diretamente com a instituição financeira relevante antes de iniciar uma transação.
Este aviso legal é fornecido somente em inglês. Partes desta página podem aparecer em outros idiomas, mas o aviso legal permanece em inglês para preservar sua precisão e intenção.